Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: утро началось со смертельных «прилетов».

07:28

Утренние «прилеты» в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

Взрывы в Харькове прозвучали около 05:15. Мэр Игорь Терехов проинформировал: российский дрон ударил по многоэтажке в Новобаварском районе. После чего «прилет» зафиксировали также в Холодногорском.

«В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Известно о трех пострадавших», – написал Терехов.

Вскоре городской голова сообщил о первом погибшем, а через некоторое время нашли тело еще одной жертвы.

«Одно тело погибшего человека найдено в квартире, куда влетел вражеский «Шахед», – уточнил Терехов.