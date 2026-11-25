Прогноз погоды на четверг, 26 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Осадки прекратятся, но не потеплеет.

В Харьковской области в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями 🌥. Существенных осадков не прогнозируют. На дорогах местами будет гололедица.

Ветер ожидается западный, ➡️, 7 – 12 м/с, ночью и утром местами порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 1 до 6° мороза, днем от 1° тепла до 4° мороза.

В Харькове в течение суток также будет без существенных осадков.

Ветер прогнозируют западный ➡️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 2 – 4° мороза, днем около 0°.

Напомним, живыми елками украсят Харьков к праздникам. Так, в сквере Сафарова высадили пятиметровое дерево в самом центре локации, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».