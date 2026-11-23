Прогноз погоды на вторник, 24 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Синоптики предупреждают о сильных осадках.

В Харьковской области в течение суток будет облачная погода ☁️. Ночью ожидается сильный дождь 🌧, местами с мокрым снегом 🌨. Днем будут продолжать идти снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️, местами возможна слабая метель 🌬. На дорогах местами образуется гололедица.

Ветер ожидается северо-западный ↘️, 7 – 12 м/с, порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет в пределах 0 – 5° тепла.

В Харькове ночью будет идти дождь 🌧 с мокрым снегом 💧❄️. Днем дождь сменит снег 🌨 и мокрый снег 💧❄️, также ожидается слабая метель 🌬.

Ветер будет северо-западный ↘️, 7 – 12 м/с, порывы 💨 15 – 20 м/с.

Температура воздуха 🌡 в течение суток будет держаться на отметке 0 – 2° тепла.

Напомним, 24 ноября ожидают ухудшения погодных условий на Харьковщине, сообщали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Изменение погоды произойдет в результате перемещения активного южного циклона на территорию Украины. Ожидается осадки, ночью значительные, в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, гололед, днем ​​возможна метель.