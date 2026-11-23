С удавом Николеттой, игуаной Иннокентием, каймановыми черепахами Геннадием и Евгением можно познакомиться в Харькове на выставке рептилий, которая открылась на территории Галереи АВЭК. Вход бесплатный.

Как сообщили в харьковском экопарке, террариум в экопарке, где жили эти животные, был уничтожен еще в начале полномасштабной войны. С тех пор рептилии не выставлялись в экспозиции.

Теперь такая возможность появилась. Выставку рептилий открыли на территории Галереи АВЭК (Харьков, ул. Сумская, 70). Там представлены более 30 разнообразных рептилий – каймановые черепахи, вараны, удав, хамелеон, бананоеды, игуаны, гекконы, ящерицы.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 (во вторник – суббота – с 12:00 до 18:00), вход бесплатный. Также можно заказывать экскурсии.

Напомним, пятерых молодых рыже-серых кенгуру — двух самцов и трех самок — поселили в павильоне «Гондвана» в Харьковском зоопарке. Животные вернулись в учреждение впервые после начала реконструкции в 2016 году. Пополнить коллекцию удалось благодаря меценатам в рамках программы «Друзья зоопарка».