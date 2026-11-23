В Немышлянском районе в результате вражеской атаки вечером 22 ноября было выбито около 1 тыс. окон, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В общем было повреждено 13 многоэтажных жилых домов и два заведения дошкольного образования.

«Ликвидация последствий началась практически сразу после обстрела. Коммунальные службы убирали стекло, обломки и другой мусор, помогали закрывать поврежденные окна и приводить в порядок прилегающие территории. Помощь также оказывают благотворительные организации, представители которых работают на местах обстрела», — отметили в мэрии.

Напомним, поздно вечером, в 21:00, 22 ноября взрыв произошел в Немышлянском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов отметил, что враг выпустил БпЛА по детскому саду. Разрушения здания, по словам Терехова, серьезные. Кроме того, повреждены и ближайшие жилые дома. В результате атаки были пострадавшие.