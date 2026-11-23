Правоохранители сообщили о последствиях вражеских ударов по Харьковщине 22 и 23 ноября. В результате ударов есть пострадавшие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, утром 23 ноября БпЛА «Молния» попал в окно квартиры многоэтажки в Шевченковском районе Харькова. Острую реакцию на стресс получили две женщины 42 и 68 лет.

Также около 22:50 в Холодногорском районе зафиксировали попадание вражеского БпЛА в здание гостиницы. Острую реакцию на стресс получили 70-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Ориентировочно в 19:40 оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в городе Люботин. Предварительно, враг применил БпЛА типа «Герань-5». Ранения получили три несовершеннолетних: девушки в возрасте 13 и 15 лет и 17-летний парень. Также у 38-летней женщины — острая реакция на стресс.

Кроме того, вчера вечером в городе Чугуев беспилотник, предварительно типа «Герань-2», попал на открытой местности в парковой зоне. Повреждены окна в жилых домах.

В АО «Харьковоблэнерго» информировали, что в результате атаки в Чугуеве без света остались жилые дома, а также объекты городской инфраструктуры. Электричество уже восстановили для более 280 потребителей.

Уже утром 23 ноября, около 06:00, в селе Русская Лозовая FPV-дрон попал в автомобиль Dacia Logan. Ранения, травмы получили три человека: 61-летний мужчина и две женщины в возрасте 60 и 57 лет, добавили в прокуратуре.