В облпрокуратуре сообщили, что утром 23 ноября россияне атаковали многоэтажку в Шевченковском районе в Харькове.

Предварительно БпЛА типа «Молния» попал в окно многоэтажки. Пострадали две женщины, возрастом 42 и 68 лет.

«Вчера около 22:50 в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БпЛА в здание отеля. Острую реакцию на стресс получили 70-летняя женщина и 43-летний мужчина», – добавили в прокуратуре.

Напомним, накануне, 22 ноября, Харьков регулярно переживал «прилеты». Первый удар зафиксировали около 04:10 — в Киевском районе. Мэр Игорь Терехов писал, что на месте атаки начался пожар. Еще один «прилет» был уже в Салтовском районе – российский дрон упал на крышу девятиэтажки. В Харьковской облпрокуратуре позже сообщили: в результате попадания БпЛА типа «Италмас» острую стрессовую реакцию получила 50-летняя женщина.

Не прекратились удары и вечером. Вражеский «Шахед» атаковал здание детского сада в Немышлянском районе около 21:10. Начальник ХОВА Олег Синегубов вскоре уточнил: предварительно известно о четырех пострадавших. Это — 25-летний мужчина, а также 31-летняя, 66-летняя и 86-летняя женщины. Ближе к полуночи вражеский дрон ударил по гостинице в Холодногорском районе, сообщил городского голова.

Утром 23 ноября жители Харькова также слышали взрывы – первый «прилет» зафиксировали около 06:30 в Индустриальном районе. Примерно через десять минут россияне атаковали его повторно. Одновременно стало известно об ударе по Шевченковскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал о двух пострадавших.

После 09:00 две «Бандероли» ударили по Основянскому и Холодногорскому районах. Информации о пострадавших и разрушениях нет.