В Харьковской облпрокуратуре 20 ноября сообщили, что количество жертв в результате вражеского обстрела города Изюм возросло. Стало известно о погибшей женщине.

Дополнено в 12:01. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что завершили аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара в Изюме.

«К проведению аварийно-спасательных работ привлекались личный состав и техника ГСЧС. Спасатели расчищали завалы и производили демонтаж разрушенных и поврежденных конструкций жилого многоквартирного дома. Ночью из-под завалов деблокировали тело погибшей женщины», – рассказали спасатели.

В ГСЧС напомнили: в результате вчерашней атаки на Изюм погиб один человек, еще 22 пострадали, среди них пятеро детей.

11:30. «К сожалению, женщина, находившаяся под завалами дома, разрушенного в результате российского удара по Изюму, погибла», – написали в облпрокуратуре.

Ранения и острую реакцию на стресс диагностировали у 22 людей. Среди них – пятеро детей.

Напомним, 19 ноября армия РФ атаковала жилой дом в Изюме. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты обстреляли город около 11:30 из РСЗО «Торнадо-С».