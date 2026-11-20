Два БпЛА типа «Молния» атаковали Харьков рано утром 20 ноября, установили в областной прокуратуре.

Около 04:20 беспилотник попал по медучреждению.

«Обломками стекла ранены четыре человека. Все они получили легкие телесные повреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное», – отметили в прокуратуре.

Также вылетели около 50 окон девятиэтажного лечебного корпуса.

Около в 05:55 зафиксировали еще один «прилет». Удар пришелся по дорожному покрытию дворовой территории возле жилого дома.

«Поврежден фасад первого этажа, выбиты многочисленные окна и повреждены восемь автомобилей, один из которых уничтожен», – отметили в прокуратуре.

Напомним, рано утром 20 ноября россияне начали обстреливать Харьков. Все удары пришлись по Шевченковскому району. Первый «прилет» зафиксировали около 04:22. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по медицинскому учреждению. Также известно о четырех пострадавших. В здании выбито больше 50 окон. Еще один удар был около 05:55. На этот раз враг атаковал жилой комплекс – также в Шевченковском районе. Повреждены пять автомобилей на парковке возле жилого комплекса и остекление окон первого этажа многоквартирного дома, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 09:00 в Харькове начали вновь раздаваться взрывы. Вначале россияне вновь атаковали Шевченковский район. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил беспилотниками. Информации о пострадавших нет, однако поврежден бизнес-центр. После чего прилетело по Новобаварскому району. Обломки вражеского дрона упали на гаражный кооператив. Обошлось без пострадавших, – добавил мэр Игорь Терехов.

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