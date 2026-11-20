Два БпЛА типу “Молния” атакували Харків рано-вранці 20 листопада, встановили в обласній прокуратурі.

Близько 04:20 безпілотник влучив по медзакладу.

“Уламками скла поранено чотирьох людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження, їхній стан оцінюється як задовільний”, – зазначили у прокуратурі.

Також вилетіло близько 50 вікон дев’ятиповерхового лікувального корпусу.

Близько 05:55 зафіксували ще один “приліт”. Удар прийшовся по дорожньому покриттю дворової території біля житлового будинку.

“Пошкоджено фасад першого поверху, вибито численні вікна та пошкоджено вісім автомобілів, один із яких знищено”, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, рано-вранці 20 листопада росіяни почали обстрілювати Харків. Усі удари припали по Шевченківському району. Перший “приліт” зафіксували близько 04:22. Мер Ігор Терехов уточнив: удар припав по медичній установі. Також відомо про чотирьох постраждалих. У будівлі вибито понад 50 вікон. Ще один удар був близько 05:55. Цього разу ворог атакував житловий комплекс – також у Шевченківському районі. Пошкоджено п’ять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:00 у Харкові почали знову лунати вибухи. Спочатку росіяни знову атакували Шевченківський район. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворог бив безпілотниками. Інформації про постраждалих немає, проте пошкоджений бізнес-центр. Після чого прилетіло по Новобаварському району. Уламки ворожого дрона впали на гаражний кооператив. Обійшлося без постраждалих, додав мер Ігор Терехов.