19 листопада в Україні – День працівників гідрометеорологічної служби та скловиробників. У світі – Міжнародний чоловічий день. У 1703 році в цей день у Бастилії помер в’язень, відомий як “людина в залізній масці”. У 1919-му Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. У 1921-му створили Укрмет — центральну метеорологічну службу України. У 1942-му розпочалася стратегічна наступальна операція радянської Червоної армії “Уран” — масштабний контрнаступ під Сталінградом. У 1997-му до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. У 2004-му в цей день сталася найбільша бійка в історії американського спорту та NBA зокрема.

Свята та пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада в Україні: День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

У світі – Міжнародний чоловічий день.

Третій четвер листопада – це Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день філософії, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День соціального підприємництва та Всесвітній день книги рекордів Гіннеса.

Також сьогодні: Всесвітній день громадянина, Всесвітній день запобігання жорстокому поводженню з дітьми, Міжнародний день жінок-підприємців, Міжнародний день цільного зерна, Всесвітній день туалету, Всесвітній день мурахоїдів.

Відео створене з використанням ШІ

19 листопада в історії

19 листопада 1703 року в Бастилії помер в’язень, який увійшов в історію як “людина в залізній масці”. Докладніше.

19 листопада 1919 року Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. Докладніше.

19 листопада 1921 року створили Укрмет – центральну метеорологічну службу України. Докладніше.

19 листопада 1942 року розпочалася стратегічна наступальна операція радянської Червоної армії “Уран” – масштабний контрнаступ під Сталінградом. Він завершився оточенням великого угруповання німецьких військ і, зрештою, перемогою в Сталінградській битві — одній із вирішальних у Другій світовій війні.

Аналізуючи ці події та їх висвітлення, американський історик та дослідник Другої світової війни Ян Манн зазначає: західні та радянські джерела по-різному бачили причини німецької поразки. Але й ті, й інші сходилися у тому, що передумовами краху Вермахту під Сталінградом стали тривалі міські бої, які виснажили міць 6-ї армії Паулюса.

При цьому мало уваги приділяли управлінським змінам, запровадженим у Червоній армії. Саме їх, а також “зарозумілість” німецького командування Манн вважає визначальними для подальшого розвитку подій.

Німецькі війська та їхні союзники (румуни, угорці та італійці) опинилися під Сталінградом у ході наступальної операції “Блау”. Головними цілями наступу були нафтові родовища Кавказу та вихід на Волгу. Спочатку просування відбувалося швидко й успішно, тому Гітлер вирішив розділити групу армій на дві частини. Група армій “А” просувалася до нафтових родовищ, група армій “Б” – на Сталінград.

“Німецьке верховне командування знову повторило помилки попереднього року, оскільки не могло повністю зосередитись на одній головній меті”, – зазначає Манн у статті для Національного музею Другої світової війни США.

Бої за Сталінград почалися влітку 1942 року, а 23 серпня німецькі війська досягли околиць міста. Червона армія зазнавала значних втрат, а Вермахт мав проблеми з логістикою. Переломити ситуацію на свою користь довго не вдавалося жодній зі сторін. Восени в управлінні радянським військом провели низку реформ.

“9 жовтня було видано наказ про скасування подвійного командування в Червоній Армії. До того часу рішення радянських командирів могли ставити під сумнів та кидати їм виклик їхні політичні комісари; тепер повноваження комісарів були зменшені, а радянські командири зберегли повний контроль над своїми частинами. 16 жовтня інший наказ дозволив незалежне розгортання танкових та механізованих з’єднань”, – пише Манн.

Водночас радянське командування відновлювало танкові та механізовані корпуси, а також стрілецькі корпуси. Ці з’єднання стали важливою основою для операції «Уран». 23 жовтня були створені 1-ша та 2-га гвардійські армії. Усе це було частиною підготовки до майбутнього контрнаступу. Задум був сміливим — оточити всю німецьку 6-ту армію. І це вдалося.

“Сніжного, туманного ранку 19 листопада радянські війська завдали удару. Радянські війська вдарили по слабо захищених флангах німецької 6-ї армії. Протягом чотирьох днів вони оточили близько 300 тисяч солдатів Осі, які опинилися в пастці на замерзлій пустці в Сталінграді та його околицях. Спроби німців прорватися з цього котла зазнали невдачі. Протягом наступних трьох місяців Червона армія почала вичавлювати з них життя”, – пише Ієн Джонсон, професор військової історії в Університеті Нотр-Дам.

23 листопада радянські війська замкнули кільце навколо німецького угруповання. Оточених Паулюса та його військо намагалися постачати з повітря, але потреби істотно перевершували можливості німецької авіації. Окупанти залишалися в Сталінграді, поступово втрачаючи людей через голод, хвороби, холод і брак боєприпасів і пального. Спроби прорвати оточення провалилися. 31 січня 1943 року Паулюс капітулював разом із південною частиною оточеного угруповання. Окремі німецькі підрозділи продовжували опір до 2 лютого.

19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше.

19 листопада 2004 року сталася наймасштабніша бійка в історії американського спорту та NBA зокрема. Докладніше.

Церковне свято 19 листопада

19 листопада вшановують пам’ять пророка з 12-ти Авдiя. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 листопада випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо сніг іде цілий день, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна лишати полум’я без нагляду.

Не можна грати весілля

Не можна лаятися.