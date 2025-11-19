Сьогодні 19 листопада 2025: яке свято та день в історії

19 листопада в Україні – День працівників гідрометеорологічної служби та скловиробників. У 2004 році в цей день сталася найбільша бійка в історії американського спорту та NBA зокрема. У 1997-му до космосу полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. У 1921-му створили Укрмет — центральну метеорологічну службу України. У 1919-му Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. У 1703-му в цей день у Бастилії помер в’язень, відомий як “людина в залізній масці”.

Свята та пам’ятні дати 19 листопада

19 листопада в Україні: День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника.

У світі – Міжнародний чоловічий день.

Третя середа листопада – це Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень, Всесвітній день географічних інформаційних систем і День ботокса.

Також сьогодні: Всесвітній день громадянина, Всесвітній день запобігання жорстокому поводженню з дітьми, Міжнародний день жінок-підприємців, Міжнародний день цільного зерна, Всесвітній день туалету.

19 листопада в історії

19 листопада 1703 року в Бастилії помер в’язень, який увійшов в історію як “людина в залізній масці”. Докладніше.

19 листопада 1919 року Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору. Докладніше.

19 листопада 1921 року створили Укрмет – центральну метеорологічну службу України. Докладніше.

19 листопада 1997 року у космос полетів перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше.

19 листопада 2004 року сталася наймасштабніша бійка в історії американського спорту та NBA зокрема. Події розгорнулися на арені “The Palace of Auburn Hills” у Детройті під час гри баскетбольних клубів “Детройт Пістонс” та “Індіана Пейсерс”. Вона відома як “Злість у палаці” (від назви арени “palace”, що в перекладі – “палац”).

Бійка почалася менш ніж за хвилину (за 45,9 секунди) до кінця гри. “Індіана Пейсерс” вели в рахунку 97-82. При цьому гравець цієї команди припустився фолу. У відповідь на це баскетболіст Детройт Пістонс штовхнув його. Почалася штовханина та бійка, до якої приєдналися й інші гравці. А коли їх уже майже змогли розтягнути, олії у вогонь підлили вболівальники – один із них жбурнув у гравця “Індіана Пейсерс” склянку з-під “Коли”. Скривджений баскетболіст кинувся на трибуни, щоби помститися, але не ідентифікував винуватця та напав на іншого вболівальника. На допомогу колезі підбігли товариші по команді, а вболівальники стали захищатися. У хід пішли кулаки та кидання напоями. І поступово конфлікт переріс у бійку “всіх проти всіх”. Причому всі ці події глядачі мали нагоду спостерігати у прямому етері.

<br />

Гру припинили, той матч так і не дограли. На місце викликали велику кількість поліції.

“Після гри НБА дискваліфікувала дев’ятьох гравців на 146 ігор, що призвело до втрати гравцями загальної зарплати в розмірі 11 мільйонів доларів. П’ятьом гравцям оголосили звинувачення у нападі та зрештою засуджено до року випробувального терміну та громадських робіт. П’ятьом уболівальникам також оголосили звинувачення у нападі та заборонено відвідувати домашні ігри “Пістонс” довічно. Бійка також спонукала НБА посилити безпеку між гравцями та вболівальниками та обмежити продаж алкоголю на іграх”, – пише англомовна Вікіпедія.

Церковне свято 19 листопада

19 листопада вшановують пам’ять пророка з 12-ти Авдiя. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 19 листопада випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.

Якщо сніг іде цілий день, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 19 листопада

Не можна лишати полум’я без нагляду.

Не можна грати весілля

Не можна лаятися.