Громадськість збиралася на баскетбольному майданчику в Харкові: навіщо

Благодійний захід «Toloka Talks: Данк добра» відбувся в Харкові 16 грудня. Його метою стала підтримка юних баскетболістів.

Захід пройшов на баскетбольному майданчику й зібрав підприємців, громадських діячів, волонтерів, дипломатів, представників місцевої влади, вишів, культурних інституцій, IT-сектору та креативного класу, розповіли МГ “Об’єктив” у Фонді громади Харкова «Толока», що виступив організатором.

Голова правління Харківської федерації баскетболу Сергій Чебишев розповів гостям про діяльність баскетбольного клубу «Харківські соколи», чиї гравці наразі змагаються у Суперлізі, а також познайомив з молодою зміною – вихованцями міських спортивних шкіл. Крім того, всі охочі могли взяти участь в баскетбольному майстер-класі «Данк чемпіона» або придбати брендовану символіку клубу та різноманітну спортивну продукцію.

Завдяки цим активностям вдалося зібрати 156 тисяч гривень, які мають бути адресовані десятьом вихованцям харківських спортивних шкіл та баскетбольних клубів. Серед них — діти, які втратили одного з батьків через війну, мають інвалідність або проживають у сім’ях із важким матеріальним становищем.

“Попри пережиті втрати й виклики, ці діти продовжують тренуватися, брати участь у змаганнях і будувати власний шлях у спорті. Саме для того, щоб вони мали змогу регулярно займатися, їздити на збори та змагання й не втрачати віру у свої мрії, і була організована благодійна подія”, – зазначають організатори.