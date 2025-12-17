«Зимову тисячу» тепер можна витрачати і на продукти: подробиці

З 11 грудня 1000 грн допомоги у межах програми «Зимова підтримка» можна витрачати на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, розрахувавшись карткою «Національний кешбек».

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики сім’ї та єдності України.

Зокрема, така опція вже доступна в торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько». Скористатися нею можна в понад 1160 магазинах по всій Україні, і з часом перелік точок буде розширюватися. Можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

«Загалом кошти «Зимової підтримки» у розмірі 1000 грн українці можуть спрямовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників — ліки, книги і, відтепер, продукти харчування», – йдеться у повідомленні.

Якщо кошти надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

«Ті українці, які отримують пенсію або соціальні виплати через Укрпошту та для яких виплату сформовано автоматично, а також ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях, можуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Це продовжені Урядом терміни використання допомоги — тепер отримувачі «Зимової підтримки» через Укрпошту матимуть більше часу, щоб витратити кошти», – додали в Міністерстві.

Нагадаємо, що допомога 1000 грн уже профінансована для понад 11,9 млн українців, які через картку «Національний кешбек» вже витратили понад 3,4 млрд гривень.