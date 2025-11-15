Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій

Відсьогодні, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка». Однак у деяких жителів – проблеми під час входу у додаток «Дія».

Про запуск програми «Зимова підтримка» повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Вона розповіла, що подати заявку сьогодні можна лише через «Дію».

«Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки – до 24 грудня. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року», – зазначила Свириденко.

Відео: Юлія Свириденко

Тим часом, вранці українці почали скаржитись на проблеми у «Дії». Зокрема, повідомляють про помилку під час входу. У пресслужбі додатка пояснили, що сталося.

«Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вже з 18 листопада українці зможуть подати заявку через «Укрпошту».

«Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково. Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово», – уточнила Свириденко.