Live

Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій

Суспільство 11:24   15.11.2025
Вікторія Яковенко
Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій Скриншот

Відсьогодні, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка». Однак у деяких жителів – проблеми під час входу у додаток «Дія».

Про запуск програми «Зимова підтримка» повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. Вона розповіла, що подати заявку сьогодні можна лише через «Дію».

«Після подання ви отримаєте підтвердження про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть зараховані на картку «Національний кешбек». Термін подачі заявки – до 24 грудня. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року», – зазначила Свириденко.

Відео: Юлія Свириденко

Тим часом, вранці українці почали скаржитись на проблеми у «Дії». Зокрема, повідомляють про помилку під час входу. У пресслужбі додатка пояснили, що сталося.

«Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу. Якщо у вас так сталося — будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вже з 18 листопада українці зможуть подати заявку через «Укрпошту».

«Пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Для цього нічого не треба робити додатково. Якщо ж пенсія надходить на рахунок у банку, і людина не користується Дією, вона може із 18 листопада до 24 грудня включно звернутися до відділення Укрпошти та подати заявку письмово», – уточнила Свириденко.

Читайте також: Гроші, УЗ-3000 і фіксовані тарифи: Зеленський анонсував «зимову підтримку»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій
Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій
15.11.2025, 11:24
Новини Харкова – головне за 15 листопада: успіхи СОУ, нічна атака на Лозову
Новини Харкова – головне за 15 листопада: успіхи СОУ, нічна атака на Лозову
15.11.2025, 10:02
Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
Удар з авіації та 16 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
15.11.2025, 08:10
Сьогодні 15 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 листопада 2025: яке свято та день в історії
15.11.2025, 06:00
Чим бив ворог по Харківщині минулої доби: дані Синєгубова
Чим бив ворог по Харківщині минулої доби: дані Синєгубова
15.11.2025, 09:05
Вночі Лозову атакували БпЛА: про перебої з теплопостачанням заявив Зеленський
Вночі Лозову атакували БпЛА: про перебої з теплопостачанням заявив Зеленський
15.11.2025, 10:00

Новини за темою:

15.03.2024
«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни
06.02.2024
єВідновлення: 27 сімей з Харківщини, чиє житло зруйнувала РФ, придбали будинки
24.12.2023
Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров
20.10.2023
У «Дії» можна знайти «пункти незламності»: як послуга працює на Харківщині
18.09.2023
Харків’яни можуть отримати до 500 тисяч гривень на ремонт житла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Можна подавати заявку на отримання 1000 грн «зимової підтримки»: в «Дії» збій», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2025 в 11:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 15 листопада, українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка».".