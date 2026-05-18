Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не очікують істотних опадів. Вдень місцями прогнозують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви 💨до 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 24 до 29°.

 

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧.

Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 27 – 29°.

Автор: Оксана Якушко
