Гроза, дощ і спека. Прогноз погоди на 19 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 19 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі не очікують істотних опадів. Вдень місцями прогнозують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Вдень триматиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви 💨до 15 – 20 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 24 до 29°.
У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧.
Вітер очікують північно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень прогріється до 27 – 29°.
Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 20:00;