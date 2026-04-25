Live

Небезпечно буде у Харкові та області у неділю: попередження синоптиків

Суспільство 15:31   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: пресслужба ХОВА

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 квітня.

«26 квітня по місту та області очікуються: вранці та вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с; вдень гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Зазначимо, тепло ніяк не дістанеться до Харкова. Метеорологи прогнозували вихідні, які не дуже підходять для тривалих прогулянок. Зокрема сьогодні, 25 квітня, у Харкові уночі збережуться заморозки – до – 2°. Вдень буде 12 – 14° тепла. В області також нічні заморозки – до – 5°. Удень – 10 – 15° тепла. Прогнозували досить сильний вітер – 7-12 м/с, пориви місцями будуть 15-20 м/с.

Читайте також: «Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»
РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова» 📹
РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова» 📹
25.04.2026, 13:20
Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі
Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі
25.04.2026, 12:35
Новини Харкова — головне 25 квітня: удари вночі та вранці, 116 років “швидкій”
Новини Харкова — головне 25 квітня: удари вночі та вранці, 116 років “швидкій”
25.04.2026, 12:38
Ями латають на дорогах Харківщини: де вже завершили роботи (фото)
Ями латають на дорогах Харківщини: де вже завершили роботи (фото)
25.04.2026, 12:24

Новини за темою:

24.04.2026
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
23.04.2026
Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода
22.04.2026
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області в четвер
14.04.2026
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
13.04.2026
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечно буде у Харкові та області у неділю: попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 15:31;

