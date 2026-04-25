Небезпечно буде у Харкові та області у неділю: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 квітня.

«26 квітня по місту та області очікуються: вранці та вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с; вдень гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Зазначимо, тепло ніяк не дістанеться до Харкова. Метеорологи прогнозували вихідні, які не дуже підходять для тривалих прогулянок. Зокрема сьогодні, 25 квітня, у Харкові уночі збережуться заморозки – до – 2°. Вдень буде 12 – 14° тепла. В області також нічні заморозки – до – 5°. Удень – 10 – 15° тепла. Прогнозували досить сильний вітер – 7-12 м/с, пориви місцями будуть 15-20 м/с.