Небезпечно буде у Харкові та області у неділю: попередження синоптиків
Фото: пресслужба ХОВА
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 26 квітня.
«26 квітня по місту та області очікуються: вранці та вдень пориви вітру, 15 – 20 м/с; вдень гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.
Зазначимо, тепло ніяк не дістанеться до Харкова. Метеорологи прогнозували вихідні, які не дуже підходять для тривалих прогулянок. Зокрема сьогодні, 25 квітня, у Харкові уночі збережуться заморозки – до – 2°. Вдень буде 12 – 14° тепла. В області також нічні заморозки – до – 5°. Удень – 10 – 15° тепла. Прогнозували досить сильний вітер – 7-12 м/с, пориви місцями будуть 15-20 м/с.
Читайте також: «Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 15:31;