Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА

Росіяни продовжують бити по Харкову БпЛА вранці 10 червня.

Спочатку начальник ХОВА Олег Синєгубов написав про “приліт” безпілотника по Шевченківському району.

“Внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Підрозділи ДСНС ліквідують пожежу. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила“, – передає Синєгубов.

Після чого стало відомо про удар по Індустріальному району. Мер Ігор Терехов повідомив, що наслідки удару уточнюють. Крім того, безпілотник упав у Немишлянському районі. Відомо про одного потерпілого, також палає авто.

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05.20 у місті зафіксували 26 «прильотів», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському. У місті виникли пожежі. Синєгубов інформував про чотирьох постраждалих – це жінки 35, 42, 68 та 81 року, в них гостра реакція на стрес. За даними Терехова, один із безпілотників упав у лісосмузі в Шевченківському районі. Даних про руйнування та постраждалих у цій локації немає. О 05:18 у Харкові дали відбій тривоги. Однак він був зовсім нетривалим – вже о 05:29 сирени завили знову, а моніторингові канали поінформували про чергову групу БпЛА, яка залітала в місто з півночі.