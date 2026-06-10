По Малоданилівській громаді вдарила вранці РФ – почалася пожежа

Вранці 10 червня начальник Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов написав, що один із населених пунктів громади атакувала РФ.

“Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок та альтанку. На місці виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає“, – уточнив Гололобов.

Тривогу в Харкові дали о 08:00. Монітори попередили: на місто знову летять БпЛА. Після чого на півночі регіону було чутно вибухи, інформували також про роботу ППО.

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05.20 у місті зафіксували 26 «прильотів», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському. У місті виникли пожежі. Синєгубов інформував про чотирьох постраждалих – це жінки 35, 42, 68 та 81 року, в них гостра реакція на стрес. За даними Терехова, один із безпілотників упав у лісосмузі в Шевченківському районі. Даних про руйнування та постраждалих у цій локації немає. О 05:18 у Харкові дали відбій тривоги. Однак він був зовсім нетривалим – вже о 05:29 сирени завили знову, а моніторингові канали поінформували про чергову групу БпЛА, яка залітала в місто з півночі.