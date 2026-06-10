По Малоданиловской громаде ударила утром РФ – начался пожар

Утром 10 июня начальник Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов написал, что один из населенных пунктов громады атаковали россияне.

«В результате удара поврежден жилой дом и беседка. На месте возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет», – уточнил Гололобов.

Тревогу в Харькове дали в 08:00. Мониторы предупредили: на город вновь летят БпЛА. После чего на севере региона были слышны взрывы, информировали также о работе ПВО.

Напомним, взрывы один за другим гремели в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 «прилетов», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше — 17 по Холодногорскому району и один — по Шевченковскому. В городе возникли пожары. Синегубов информировал о четырех пострадавших — это женщины 35, 42, 68 и 81 года, у них острая реакция на стресс. По данным Терехова, один из беспилотников упал в лесополосе. Данных о разрушениях и пострадавших в этой локации нет. В 05:18 в Харькове дали отбой тревоги. Однако он был совсем непродолжительным — уже в 05:29 сирены завыли снова, а мониторинговые каналы проинформировали об очередной группе БпЛА, которая залетала в город с севера.

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