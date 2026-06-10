Синегубов рассказал подробности обстрелов Харьковщины за сутки
В результате обстрелов Харькова, а также 26 населенных пунктов области есть погибший, также пострадали 15 людей, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали десять человек, в том числе 14-летняя девочка; в с. Русская Лозовая Дергачевской громады погибла 70-летняя женщина, пострадали женщины 80, 74, 49 лет и 61-летний мужчина; в пос. Высокий получил ранения 86-летняя женщина. В результате детонации взрывных устройств в пос. Старый Салтов пострадала 52-летняя женщина в с. Лютовка Золочевской громады получили травмы 25-летний мужчина и 33-летняя женщина», – добавил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- 30 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 55 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов есть повреждения в Харькове, а также Богодуховском, Харьковском, Купянском, Лозовском и Чугуевском районах.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрел, прилет, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 08:52;