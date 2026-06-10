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Синєгубов розповів подробиці обстрілів Харківщини за добу

Події 08:52   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів подробиці обстрілів Харківщини за добу

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 26 населених пунктів області є загиблий, також постраждали 15 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждали 10 людей, зокрема 14-річна дівчинка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 80, 74, 49 років і 61-річний чоловік; у сел. Високий зазнала поранень 86-річна жінка.  Внаслідок детонації вибухових пристроїв у сел. Старий Салтів постраждала 52-річна жінка, у с. Лютівка Золочівської громади зазнали травм 25-річний чоловік і 33-річна жінка”, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • 30 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 55 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Харківському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова, а також 26 населених пунктів області є загиблий, також постраждали 15 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".