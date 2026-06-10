Синєгубов розповів подробиці обстрілів Харківщини за добу

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 26 населених пунктів області є загиблий, також постраждали 15 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 10 людей, зокрема 14-річна дівчинка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 80, 74, 49 років і 61-річний чоловік; у сел. Високий зазнала поранень 86-річна жінка. Внаслідок детонації вибухових пристроїв у сел. Старий Салтів постраждала 52-річна жінка, у с. Лютівка Золочівської громади зазнали травм 25-річний чоловік і 33-річна жінка”, – додав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

30 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

шість БпЛА типу «Молния»;

вісім fpv-дронів;

55 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Харківському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах.