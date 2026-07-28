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Скільки АЗС атакували на Харківщині з початку року і де проблемні напрямки

Суспільство 16:48   28.07.2026
Вікторія Яковенко
Скільки АЗС атакували на Харківщині з початку року і де проблемні напрямки Зображення, створене ШІ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері “Супільного” повідомив, що з початку року в регіоні понад 136 АЗС були під ударом ворога. При цьому він підкреслив: дефіциту пального в області та Харкові немає та не прогнозується.

За його словами, з операторами заправок проводили наради, де пропонували певні рішення щодо захисту, частина із них вже реалізовується. Однак, каже Синєгубов, це не панацея, а один із елементів, щоб, наприклад, протистояти дронам на оптоволокні. Але проти “шахедів” чи ракет зовсім інші засоби мають працювати.

“Тут наше завдання по максимуму зберегти те, що ми маємо, ми відновлюємо те, що ми втрачаємо. Ну, і, звичайно, будемо посилюватись з військового плану, і постійна комунікація з нашими військовими, і допомога нашим Збройним силам – це єдина запорука того, щоб у нас було і з пальним для мирного цивільного населення все окей, і АЗС у нас були в наявності”, – зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов дав рекомендації водіям, якщо вони залишились на трасі без пального.

“Можна телефонувати 101, і наші рятувальники відреагують на це, або будь-яким іншим зручним способом, або до Нацполіції, або на гарячу лінію адміністрації, всі контакти є в інтернеті. Ми однозначно людину не залишимо на узбіччі без пального”, – запевнив начальник ХОВА.

Він також назвав напрямки у регіоні, де наразі складна ситуація з АЗС.

“Те, там де важко, це Богодухівський напрямок, оскільки там знищена досить велика кількість АЗС, наші водії про це знають, ця траса перекривається антидроновими сітками, тому що небезпека там досить висока. І це шлях на Сумщину, скажімо так, повністю. Я не кажу про Куп’янський, Вовчанський напрямки, там все зрозуміло, там ведуться активні бойові дії. Ізюмський напрямок так само, місто Ізюм постійно під обстрілами перебуває, і ворог нищить і АЗС, і в принципі б’є по цивільній інфраструктурі, хоча там перебуває досить велика кількість, понад 10 тисяч, мирного цивільного населення. І Лозова так само під ударом, однак ми не можемо говорити про те, що там якийсь є дефіцит із пальним, чи обмежена якась інфраструктура по АЗС. Так, є втрати, однак наразі ситуація там не є критичною”, – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 16:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері “Супільного” повідомив, що з початку року в регіоні понад 136 АЗС  були під ударом ворога.".