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Ледь не вбив матір й кинувся на знайому: житель Харківщини «сяде» на 5 років

Суспільство 13:06   28.07.2026
Вікторія Яковенко
Ледь не вбив матір й кинувся на знайому: житель Харківщини «сяде» на 5 років

На Харківщині вирок отримав 26-річний чоловік. Слідство довело, що він побив свою матір до втрати свідомості та кинувся з кулаками на знайому, яка намагалася зупинити чоловіка.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про події, що сталися у березні торік в місті Слобожанське. Під час сварки п’яний чоловік у власній квартирі завдав матері близько 20 ударів кулаками в обличчя та тулуб, від чого та знепритомніла і впала.

«Знайома, яка в цей час була у помешканні, намагалася зупинити нападника, однак він штовхнув її на кут дерев’яної шафи, після чого щонайменше 10 разів вдарив її по обличчю. Побоюючись за власне життя, знайома вибігла з квартири і покликала на допомогу. У цей час засуджений перетягнув непритомну матір до кухні та продовжував бити її взутими ногами», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок побиття мати отримала тяжкі ушкодження. У знайомої – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематоми та численні садна, додали в прокуратурі.

«Правоохоронці, які прибули на виклик, разом із батьком фігуранта, застали чоловіка на кухні, коли той усе ще тримав непритомну матір за комір одягу. Потерпілу негайно госпіталізували. Нападника затримали та повідомили про підозру», – зазначили у прокуратурі.

У суді чоловік повністю визнав вину і щиро розкаявся. Його визнали винним у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 ККУ), та умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров’я (ч. 2 ст. 125 ККУ).

Чоловік проведе у в’язниці п’ять років.

Нагадаємо, раніше у Харкові правоохоронці вручили підозру 50-річному чоловіку, який, за даними слідства, жорстоко побив співмешканку. Жінка від отриманих травм померла, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 13:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вирок отримав 26-річний чоловік. Слідство довело, що він побив свою матір до втрати свідомості та кинувся з кулаками на знайому, яка намагалася зупинити чоловіка.".