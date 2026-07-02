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Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ

Події 13:35   02.07.2026
Вікторія Яковенко
Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці вручили підозру 50-річному чоловіку, який, за даними слідства, жорстоко побив співмешканку. Жінка від отриманих травм померла.

Подія сталася у червні в одному з районів Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виникла сварка на ґрунті особистих неприязних відносин. У розпалі конфлікту 50-річний чоловік завдав жінці кілька ударів. Після цього потерпіла залишилася у квартирі, однак згодом її стан різко погіршився. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла», – з’ясували правоохоронці.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала крововтрата внаслідок отриманої травми.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2026 в 13:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вручили підозру 50-річному чоловіку, який, за даними слідства, жорстоко побив співмешканку. Жінка від отриманих травм померла.".