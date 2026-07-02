Смертельний конфлікт у Харкові: жінку до смерті побив співмешканець – НПУ

Правоохоронці вручили підозру 50-річному чоловіку, який, за даними слідства, жорстоко побив співмешканку. Жінка від отриманих травм померла.

Подія сталася у червні в одному з районів Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виникла сварка на ґрунті особистих неприязних відносин. У розпалі конфлікту 50-річний чоловік завдав жінці кілька ударів. Після цього потерпіла залишилася у квартирі, однак згодом її стан різко погіршився. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла», – з’ясували правоохоронці.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала крововтрата внаслідок отриманої травми.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті.