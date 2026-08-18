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Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова

Політика 17:27   18.08.2026
Олена Нагорна
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова Фото: ХОВА

Колишній керівник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін обійняв посаду заступника начальника Харківської ХОВА.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що представив свого нового заступника під час засідання Ради оборони області.

Нагадаємо, про звільнення Андрія Беседіна з посади керівника Куп’янської МВА стало відомо 4 липня, коли відповідне розпорядження було оприлюднено на сайті президента України. Тоді власні джерела МГ «Об’єктив» повідомляли, що ексглава міської адміністрації може перейти на роботу до ХОВА та обійняти посаду заступника начальника обласної військової адміністрації. 7 серпня його кандидатуру погодив Кабмін.

Також нагадаємо, 31 липня президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова. 3 липня Олександр Тертишний залишив посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації – таке розпорядження також підписав Зеленський.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 17:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній керівник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін обійняв посаду заступника начальника Харківської ХОВА.".