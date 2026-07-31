Live

Богодухівщина залишилась без начальника РДА: розпорядження Зеленського

Суспільство 12:34   31.07.2026
Вікторія Яковенко
Богодухівщина залишилась без начальника РДА: розпорядження Зеленського Фото: Анатолій Рисцов/ Facebook

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова.

Відповідне розпорядження Зеленський підписав напередодні, 30 липня. Зазначається, що причина звільнення – заява Рисцова.

Скриншот

Наразі нового начальника Богодухівської РДА не призначили – відповідного розпорядження на сайті президента немає.

Зазначимо, у березні 2020 року Анатолій Рисцов став головою Богодухівської районної державної адміністрації. Через рік він пішов у відставку у зв’язку з адміністративною реформою та зменшенням кількості районів в області. З травня 2021 року він став головою Асоціації футболу Богодухівської громади. А у березні 2022 року Рисцов знову очолив Богодухівський район.

Читайте також: Прифронтова Борівська громада залишилась без очільника? Тертишний пішов

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу
Новини Харкова — головне 31 липня: тривоги, удар по поштовому терміналу
31.07.2026, 13:14
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
Черговий удар по поштовому терміналу в передмісті завдали росіяни
31.07.2026, 07:16
Одного із керівників поліції Харківщини затримали: у чому його підозрюють
Одного із керівників поліції Харківщини затримали: у чому його підозрюють
31.07.2026, 10:40
Пошкоджений обстрілами: на якому етапі відновлення будинку на Мироносицькій
Пошкоджений обстрілами: на якому етапі відновлення будинку на Мироносицькій
31.07.2026, 11:42
Сьогодні 31 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 липня 2026: яке свято та день в історії
31.07.2026, 06:00
Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку
Смертельний удар РФ по Ізюму: рятувальники знайшли тіло під завалами будинку
31.07.2026, 09:21

Новини за темою:

29.07.2026
Висока вірогідність масованого удару цієї ночі – Зеленський
24.07.2026
Загиблі на Київщині: ймовірно, атакували полігон під час виставки озброєння
22.07.2026
Зміни у керівництві ЗСУ тривають: хто очолив Генштаб
21.07.2026
Офіційно: Зеленський звільняє Сирського, новим головкомом ЗСУ стане Драпатий
20.07.2026
Чутки про звільнення Сирського: Генштаб прокоментував


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Богодухівщина залишилась без начальника РДА: розпорядження Зеленського», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 12:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова.".