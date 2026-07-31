Богодухівщина залишилась без начальника РДА: розпорядження Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Богодухівської районної державної адміністрації Анатолія Рисцова.

Відповідне розпорядження Зеленський підписав напередодні, 30 липня. Зазначається, що причина звільнення – заява Рисцова.

Наразі нового начальника Богодухівської РДА не призначили – відповідного розпорядження на сайті президента немає.

Зазначимо, у березні 2020 року Анатолій Рисцов став головою Богодухівської районної державної адміністрації. Через рік він пішов у відставку у зв’язку з адміністративною реформою та зменшенням кількості районів в області. З травня 2021 року він став головою Асоціації футболу Богодухівської громади. А у березні 2022 року Рисцов знову очолив Богодухівський район.