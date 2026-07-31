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Богодуховщина осталась без начальника РГА: распоряжение Зеленского

Общество 12:34   31.07.2026
Виктория Яковенко
Богодуховщина осталась без начальника РГА: распоряжение Зеленского Фото: Анатолий Рысцов/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова.

Соответствующее распоряжение Зеленский подписал накануне 30 июля. Отмечается, что причина увольнения – заявление Рысцова.

Зеленский уволил главу Боголуховской РГА
Скриншот

Пока нового начальника Богодуховской РГА не назначили – соответствующего распоряжения на сайте президента нет.

Отметим, что в марте 2020 года Анатолий Рысцов стал главой Богодуховской районной государственной администрации. Год спустя он ушел в отставку в связи с административной реформой и уменьшением количества районов в области. С мая 2021 года он стал главой Ассоциации футбола Богодуховской громадіы. А в марте 2022 года Рысцов снова возглавил Богодуховский район.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова.".