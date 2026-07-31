Богодуховщина осталась без начальника РГА: распоряжение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова.

Соответствующее распоряжение Зеленский подписал накануне 30 июля. Отмечается, что причина увольнения – заявление Рысцова.

Пока нового начальника Богодуховской РГА не назначили – соответствующего распоряжения на сайте президента нет.

Отметим, что в марте 2020 года Анатолий Рысцов стал главой Богодуховской районной государственной администрации. Год спустя он ушел в отставку в связи с административной реформой и уменьшением количества районов в области. С мая 2021 года он стал главой Ассоциации футбола Богодуховской громадіы. А в марте 2022 года Рысцов снова возглавил Богодуховский район.