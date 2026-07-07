Прифронтова Борівська громада залишилась без очільника? Тертишний пішов

Напередодні, 6 липня, Олександр Тертишний пішов з посади начальника Борівської селищної військової адміністрації. Наразі нового очільника не призначили.

“Дякую всім, хто протягом цих років був поруч. Хто працював чесно і сумлінно, хто не боявся відповідальності, хто вірив у нашу громаду і щодня робив усе можливе для її людей. Разом ми пройшли довгий шлях. Були роки розвитку, змін і нових можливостей. Ми разом створювали єдину Борівську громаду, вчилися працювати по-новому, реалізовували проєкти, будували плани на майбутнє. А потім прийшла війна. Вона змінила все. Ми пережили окупацію, втрати, визволення, постійні обстріли, евакуацію наших людей. Разом шукали допомогу, підтримували один одного, знаходили сили працювати навіть тоді, коли, здавалося, їх уже не залишалося”, – написав Тертишний.

Він подякував своїм колегам, працівникам КП, освітянам, медикам, соцпрацівникам, волонтерам, міжнародним партнерам і благодійникам. Окремо написав слова вдячності захисникам, зазначивши, що саме завдяки їхній мужності громада є і продовжує боротися. Тертишний підсумував: йде з посади зі спокійною душею, бо знає, що залишаються люди, на яких завжди можна було покластися.

Указ президента України про звільнення Тертишного з посади начальника Борівської СВА з’явився ще 3 липня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в коментарі “Суспільному” уточнив, що Тертишний пішов з посади за власним бажанням.

“У нас питань до голови немає точно, тим більше що ми неодноразово посилали його на нагородження державними відзнаками, що і відбулося указом президента. Це його власне бажання, у зв’язку з особистими питаннями, він залишив посаду, тому що далі не може виконувати ці обов’язки”, – пояснив Синєгубов.

І додав, що нового керівника Борівської громади станом на 7 липня ще не призначили. Кандидат один.

“Зараз будуть всі такі адміністративні заходи, перевірки пройдені. Якщо вони будуть успішними — ми повідомимо, що ця людина претендує на зайняття цієї посади. Тому що процедура досить складна, і військові погодження, співбесіди відповідні, і далі на підпис президенту”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 6 жовтня торік Олександр Тертишний разом зі співробітниками Борівської селищної ради постраждав від атаки FPV-дрона. За його транспортом “гналися” два дрони.