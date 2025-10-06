Поранений начальник військової адміністрації на Харківщині: подробиці

Начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний разом зі співробітниками селищної ради постраждав від атаки FPV-дрона 6 жовтня. За його транспортом “гналися” два дрони.

“Сьогодні вранці окупанти двічі атакували дронами мікроавтобус, у якому перебувало керівництво громади. Перша атака сталася близько 09:20 біля пожежно-рятувальної частини у Боровій. FPV-дрон погнався за авто, але прямого влучання вдалося уникнути. Близько 09:40 дрон знову атакував і поцілив у заднє колесо. Поранень та забоїв зазнали начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, секретар селищної ради Віталій Кіян та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Олег Максімов. В усіх трьох також діагностовано акуботравми”, – повідомила пресслужба Борівської громади.

Наразі постраждалі вже отримали медичну допомогу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Керівництво громади звернулося до місцевих жителів, особливо тих, які мешкають на лівому березі річки Оскіл, із закликом евакуюватися, поки є можливість.

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року з Борової та ще 10 населених пунктів громади оголосили примусову евакуацію (для сімей з дітьми). А 17 вересня 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив: зараз ухвалюють рішення, щоб вивезти всі цивільні служби з Борівського напрямку.

“По-перше, фізично немає де перебувати, всі адміністративні будівлі вже зруйновані. І, по-друге, – це пряма небезпека для наших працівників. Бо ворог всіма видами озброєння б’є по “швидкій”, по підрозділах ДСНС, НПУ, комунальних службах. Будемо трохи переводити їх вглиб нашої території. І будемо намагатися зберегти функцію надання всіх послуг для тих, хто залишився”, – пояснив Синєгубов.