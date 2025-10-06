Live
Ранен начальник военной администрации на Харьковщине: подробности

Происшествия 17:08   06.10.2025
Оксана Горун
Ранен начальник военной администрации на Харьковщине: подробности Фото: Боровская ТГ

Начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный вместе с сотрудниками поссовета пострадал от атаки FPV-дрона 6 октября. За его транспортом «гнались» два дрона.

«Сегодня утром оккупанты дважды атаковали дронами микроавтобус, в котором находилось руководство громады. Первая атака произошла около 09:20 у пожарно-спасательной части в Боровой. FPV-дрон погнался за авто, но прямого попадания удалось избежать. Около 09:40 дрон снова атаковал и попал в заднее колесо. Ранения и ушибы получили начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный, секретарь поселкового совета Виталий Киян и начальник отдела по вопросам мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами Олег Максимов. У всех трех также диагностированы акуботравмы», — сообщила пресс-служба Боровской громады.

Александр Тертышный глава Боровской громады
Александр Тертышный. Фото: Боровская ТГ

Сейчас пострадавшие уже получили медицинскую помощь, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Руководство громады обратилось к местным жителям, особенно проживающим на левом берегу речи Оскол с призывом эвакуироваться, пока есть возможность.

Читайте также: Двое погибли от атаки FPV, в Харькове взрывы – итоги 5 октября

Напомним, 11 ноября 2024 года из Боровой и еще 10 населенных пунктов громады объявили принудительную эвакуацию (для семей с детьми). А 17 сентября 2025-го начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: сейчас принимают решение, чтобы вывезти все гражданские службы с Боровского направления.

«Во-первых, им физически негде находиться, все административные здания уже разрушены. И, во-вторых, это прямая опасность для наших работников. Потому что враг всеми видами вооружения бьет по «скорой», по подразделениям ГСЧС, НПУ, коммунальным службам. Будем немного переводить их вглубь нашей территории. И будем пытаться сохранить функцию предоставления всех услуг для тех, кто остался», – пояснил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
