Ранен начальник военной администрации на Харьковщине: подробности
Начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный вместе с сотрудниками поссовета пострадал от атаки FPV-дрона 6 октября. За его транспортом «гнались» два дрона.
«Сегодня утром оккупанты дважды атаковали дронами микроавтобус, в котором находилось руководство громады. Первая атака произошла около 09:20 у пожарно-спасательной части в Боровой. FPV-дрон погнался за авто, но прямого попадания удалось избежать. Около 09:40 дрон снова атаковал и попал в заднее колесо. Ранения и ушибы получили начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный, секретарь поселкового совета Виталий Киян и начальник отдела по вопросам мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами Олег Максимов. У всех трех также диагностированы акуботравмы», — сообщила пресс-служба Боровской громады.
Сейчас пострадавшие уже получили медицинскую помощь, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Руководство громады обратилось к местным жителям, особенно проживающим на левом берегу речи Оскол с призывом эвакуироваться, пока есть возможность.
Читайте также: Двое погибли от атаки FPV, в Харькове взрывы – итоги 5 октября
Напомним, 11 ноября 2024 года из Боровой и еще 10 населенных пунктов громады объявили принудительную эвакуацию (для семей с детьми). А 17 сентября 2025-го начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил: сейчас принимают решение, чтобы вывезти все гражданские службы с Боровского направления.
«Во-первых, им физически негде находиться, все административные здания уже разрушены. И, во-вторых, это прямая опасность для наших работников. Потому что враг всеми видами вооружения бьет по «скорой», по подразделениям ГСЧС, НПУ, коммунальным службам. Будем немного переводить их вглубь нашей территории. И будем пытаться сохранить функцию предоставления всех услуг для тех, кто остался», – пояснил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Боровская громада, новости Харькова, ранен;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ранен начальник военной администрации на Харьковщине: подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 17:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный вместе с сотрудниками поссовета пострадал от атаки FPV-дрона 6 октября".