Из-за опасности: какие автобусы не будут ездить по Окружной дороге в Харькове

Общество 17:30   21.05.2026
Оксана Якушко
Из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по Окружной дороге, временно запретили движение двух автобусов, сообщил Харьковский горсовет.

«Автобусы №21 и 60 временно не курсируют из-за ситуации безопасности и запрета движения на Кольцевой дороге. Об этом заявили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. О возобновлении работы маршрутов сообщат дополнительно», – говорится в официальном сообщении.

Как сообщила ранее МГ «Объектив», 21 мая отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. По меньшей мере 5 FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час.

По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час
Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории
Новости Харькова — главное за 21 мая: удары FPV по окружной, День вышиванки
РФ снова ударила по харьковской окружной: сгорело авто копов, схема объезда
«Работали на месте атаки на грузовик»: подробности удара по копам на окружной
Взрывы в Харькове вечером 21 мая: Терехов сообщил, куда «прилетело»
