Из-за опасности: какие автобусы не будут ездить по Окружной дороге в Харькове
Из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по Окружной дороге, временно запретили движение двух автобусов, сообщил Харьковский горсовет.
«Автобусы №21 и 60 временно не курсируют из-за ситуации безопасности и запрета движения на Кольцевой дороге. Об этом заявили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства. О возобновлении работы маршрутов сообщат дополнительно», – говорится в официальном сообщении.
Как сообщила ранее МГ «Объектив», 21 мая отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. По меньшей мере 5 FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час.
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 17:30;