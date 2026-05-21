По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час
О последствиях попаданий вражеских FPV-дронов по окружной дороге в Харькове сообщили правоохранители.
По данным Харьковской областной прокуратуры, утром 21 мая вражеский FPV-дрон упал на крышу гаража гаражного кооператива в Киевском районе. Взрыва не произошло. Пострадавших нет.
Также утром оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по окружной дороге в Харькове. В результате попадания в тягач MAN погиб водитель. Его личность устанавливается.
Также поврежден служебный автомобиль патрульной полиции. Среди правоохранителей пострадавших нет.
«По предварительным данным, в течение часа российские военные совершили по меньшей мере пять атак FPV-дронами по участку окружной дороги, фактически терроризируя гражданское население и создавая угрозу для работы экстренных служб и правоохранителей», — подчеркнули правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).
Напомним, отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, новости Харькова, окружная дорога, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 15:28;