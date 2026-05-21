По меньшей мере пять FPV-дронов атаковали окружную в Харькове за один час

О последствиях попаданий вражеских FPV-дронов по окружной дороге в Харькове сообщили правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, утром 21 мая вражеский FPV-дрон упал на крышу гаража гаражного кооператива в Киевском районе. Взрыва не произошло. Пострадавших нет.

Также утром оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по окружной дороге в Харькове. В результате попадания в тягач MAN погиб водитель. Его личность устанавливается.

Также поврежден служебный автомобиль патрульной полиции. Среди правоохранителей пострадавших нет.

«По предварительным данным, в течение часа российские военные совершили по меньшей мере пять атак FPV-дронами по участку окружной дороги, фактически терроризируя гражданское население и создавая угрозу для работы экстренных служб и правоохранителей», — подчеркнули правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).

Напомним, отрезок харьковской окружной (от экопарка до Липцевского перекрестка) закрыли из-за активности БпЛА, сообщали в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.