Новости Харькова — главное 21 мая: как прошла ночь

Общество 07:10   21.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Причины ночных тревог на Харьковщине

Тревога этой ночью звучала дважды. Первую объявили в 02:28 – мониторинговые ТГ-каналы о БпЛА, которые двигаются на регион. Вскоре зафиксировали скоростную цель в сторону Харькова. Эта тревога длилась до 02:48.

Примерно через час, в 03:30 появилась новая угроза – на севере заметили активность вражеской авиации. На Днепровщину полетели КАБы, написали в Воздушных силах ВСУ, а на Днепр и Суммы – БпЛА. В 04:13 дали отбой. Информации о взрывах и «прилетах» не было. По состоянию на 07:10 в Харькове и области «тихо». Данных о новых пусках российских снарядов нет.

