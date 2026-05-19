Уклонисты в подземной школе Харькова, ночной налет БпЛА — итоги 19 мая
Уклонисты «работали» в подземной школе Харькова. Массированный налёт БпЛА был на Харьковщину. Обострился террор Богодухова. Масштабное производство контрафактных сигарет накрыли в Люботине. Собаки искали себе хозяев в харьковском саду Шевченко. МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 мая.
«Педагогов»-уклонистов выявила в Харькове СБУ
Задержали директора одного из лицеев города, на базе которого функционирует подземная школа. 38-летнего руководителя подозревают в том, что фиктивно оформлял военнообязанных мужчин на должности ассистентов учителя. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: мужчины получали отсрочку от мобилизации, но при этом в школе реально не работали. Более того, у них даже не было соответствующего образования. Интерес директора, по мнению следствия, заключался в возможности присвоить зарплату фиктивных работников. Их банковские карты, на которые шли начисления, руководитель лицея хранил у себя. За время работы схемы «мёртвым душам» из бюджета заплатили почти 1,3 миллиона гривен. Всех, кто уклонился по этой схеме, уже установили. Облпрокуратура уточнила: псевдопедагогов было семеро. Подозреваемый сейчас под стражей. Следователи тем временем проверяют вероятную причастность чиновников районного управления образования.
Раненые, погибшие и многочисленные разрушения в Харькове и пригороде. Таковы последствия ночного налёта БпЛА
В посёлке Покотиловка погибла 69-летняя Фатима Педун, сообщили в Высочанской громаде. По данным облпрокуратуры, беспилотник попал в частное домовладение. Ранена семилетняя девочка, у её родителей — острая реакция на стресс. Ещё одна женщина погибла от удара беспилотника по посёлку Шевченково. В Харькове «прилёт» был по частному сектору в Новобаварском районе. Глава администрации района Татьяна Цыбульник отметила: повреждены более 40 частных и десять многоквартирных домов. Пострадавших трое.
Обострился террор Богодухова
Городской голова Владимир Белый отметил: в результате вчерашних ударов есть раненые и люди со стрессом. Сегодня «прилёты» участились ещё больше. По данным РВА, за сутки под обстрелами были 11 населённых пунктов района. Кроме самого Богодухова, постоянно страдает бывший райцентр — Золочев и сёла трёх громад.
Сотнями тысяч производили контрафактные сигареты в Люботине
Подпольный цех накрыли правоохранители. По данным следствия, его организовали двое братьев — местные жители. На нелегальном производстве работали ещё шестеро человек. Товар в зип-пакетах рассылали почтовыми отправлениями по всей Украине. Ежемесячный доход от такого бизнеса оценили в 3 миллиона гривен. Во время обысков на месте изъяли оборудование, почти сто килограммов табака и 190 тысяч сигарет. Всем фигурантам сообщили о подозрении.
Собаки искали себе хозяев в саду Шевченко
Городской Центр обращения с животными совместно со студентами областного медицинского колледжа провёл акцию по социализации бездомных животных. Подопечных центра студенты выгуливали в центре города, где те могли пообщаться с людьми и привлечь внимание к своим пушистым персонам.
Also reported by MG "Objective" today:
Date of publication: May 19, 2026 at 23:00