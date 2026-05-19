Уклонисты в подземной школе Харькова, ночной налет БпЛА — итоги 19 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 мая.

Задержали директора одного из лицеев города, на базе которого функционирует подземная школа. 38-летнего руководителя подозревают в том, что фиктивно оформлял военнообязанных мужчин на должности ассистентов учителя. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: мужчины получали отсрочку от мобилизации, но при этом в школе реально не работали. Более того, у них даже не было соответствующего образования. Интерес директора, по мнению следствия, заключался в возможности присвоить зарплату фиктивных работников. Их банковские карты, на которые шли начисления, руководитель лицея хранил у себя. За время работы схемы «мёртвым душам» из бюджета заплатили почти 1,3 миллиона гривен. Всех, кто уклонился по этой схеме, уже установили. Облпрокуратура уточнила: псевдопедагогов было семеро. Подозреваемый сейчас под стражей. Следователи тем временем проверяют вероятную причастность чиновников районного управления образования.

В посёлке Покотиловка погибла 69-летняя Фатима Педун, сообщили в Высочанской громаде. По данным облпрокуратуры, беспилотник попал в частное домовладение. Ранена семилетняя девочка, у её родителей — острая реакция на стресс. Ещё одна женщина погибла от удара беспилотника по посёлку Шевченково. В Харькове «прилёт» был по частному сектору в Новобаварском районе. Глава администрации района Татьяна Цыбульник отметила: повреждены более 40 частных и десять многоквартирных домов. Пострадавших трое.

Городской голова Владимир Белый отметил: в результате вчерашних ударов есть раненые и люди со стрессом. Сегодня «прилёты» участились ещё больше. По данным РВА, за сутки под обстрелами были 11 населённых пунктов района. Кроме самого Богодухова, постоянно страдает бывший райцентр — Золочев и сёла трёх громад.

Подпольный цех накрыли правоохранители. По данным следствия, его организовали двое братьев — местные жители. На нелегальном производстве работали ещё шестеро человек. Товар в зип-пакетах рассылали почтовыми отправлениями по всей Украине. Ежемесячный доход от такого бизнеса оценили в 3 миллиона гривен. Во время обысков на месте изъяли оборудование, почти сто килограммов табака и 190 тысяч сигарет. Всем фигурантам сообщили о подозрении.

Городской Центр обращения с животными совместно со студентами областного медицинского колледжа провёл акцию по социализации бездомных животных. Подопечных центра студенты выгуливали в центре города, где те могли пообщаться с людьми и привлечь внимание к своим пушистым персонам.

