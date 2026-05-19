Три удара по Новой почте в Харькове за сутки: компания перестроила логистику
Трижды за сутки российские дроны целенаправленно ударили по депо №6 Новой почты в Харькове.
Сотрудники не пострадали. Сейчас на месте работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий разрушений продолжается, сообщили в Telegram-канале Новой почты.
«Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Мы обязательно компенсируем утрату отправлений, которые пострадали от пожара. В ближайшее время мы свяжемся с каждым владельцем таких посылок и сообщим детали возмещения», — говорится в публикации.
Всю актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать в мобильном приложении и на сайте Новой почты.
Напомним, около 00:00 19 мая беспилотник атаковал объект гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе, там тушили пожар. Вечером вновь дважды беспилотники ударили по Новобаварскому району, также возник пожар.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, новости Харькова, прилет;
Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 22:20;