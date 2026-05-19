Три удари по Новій пошті в Харкові за добу: компанія перебудувала логістику
Тричі за добу російські дрони цілеспрямовано поцілили в депо №6 Нової пошти у Харкові.
Співробітники не постраждали. Зараз на місці працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань триває, повідомили у телеграм-каналі Нової пошти.
“Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Ми обов’язково компенсуємо втрату відправлень, які постраждали від пожежі. Найближчим часом ми зв’яжемося з кожним власником таких посилок та повідомимо деталі відшкодування”, – йдеться в публікації.
Всю актуальну інформацію про відправлення клієнти можуть відстежувати у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти.
Нагадаємо, близько 00:00 19 травня безпілотник атакував об’єкт цивільної інфраструктури у Новобаварському районі, там гасили пожежу. Увечері знову двічі безпілотники атакували Новобаварський район, також виникла пожежа.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 22:20;