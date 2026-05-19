«Мертві душі» у підземній школі в Харкові: СБУ викрила схему, деталі
Правоохоронці затримали у Харкові директора ліцею. Слідство встановило, що він оформлював ухилянтів «вчителями» для отримання відстрочки.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант – 38-річний директор одного з ліцеїв Харківської міської ради, на базі якого функціонує підземна школа.
«Посадовець фіктивно оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади асистентів вчителя у навчальному закладі. Надалі на підставі цих документів ухилянти отримували відстрочку», – зазначили правоохоронці.
У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант з серпня 2024 по березень 2026 року працевлаштував сім чоловіків.
«Насправді ж «мертві душі» не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях і навіть не мали педагогічної освіти, кваліфікації та стажу», – з’ясувало слідство.
Крім того, кажуть в СБУ, фігурант привласнював заробітну плату, яка нараховувалася фіктивним працівникам. Для цього він зберігав у себе їхні зарплатні банківські картки та пін-коди.
Попередньо, збитки, завдані бюджету Харківської міської громади, становлять майже 1,3 млн грн.
Під час 12 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, а також у службових приміщеннях районного управління освіти правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію щодо незаконного працевлаштування та банківські картки ухилянтів.
Директору ліцею вручили підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Слідчі дії тривають – правоохоронці встановлюють можливу причетність до схеми посадовців районного управління освіти.
Читайте також: У Харкові затримали ексспівробітника ТЦК: вважають, що допомагав ухилянтам
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, підземна школа, СБУ, схема, ухилянти;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Мертві душі» у підземній школі в Харкові: СБУ викрила схему, деталі», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 16:09;