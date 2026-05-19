«Мертві душі» у підземній школі в Харкові: СБУ викрила схему, деталі

Правоохоронці затримали у Харкові директора ліцею. Слідство встановило, що він оформлював ухилянтів «вчителями» для отримання відстрочки.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант – 38-річний директор одного з ліцеїв Харківської міської ради, на базі якого функціонує підземна школа.

«Посадовець фіктивно оформлював військовозобов’язаних чоловіків на посади асистентів вчителя у навчальному закладі. Надалі на підставі цих документів ухилянти отримували відстрочку», – зазначили правоохоронці.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант з серпня 2024 по березень 2026 року працевлаштував сім чоловіків.

«Насправді ж «мертві душі» не виконували жодних трудових обов’язків, не з’являлися на робочих місцях і навіть не мали педагогічної освіти, кваліфікації та стажу», – з’ясувало слідство.

Крім того, кажуть в СБУ, фігурант привласнював заробітну плату, яка нараховувалася фіктивним працівникам. Для цього він зберігав у себе їхні зарплатні банківські картки та пін-коди.

Попередньо, збитки, завдані бюджету Харківської міської громади, становлять майже 1,3 млн грн.

Під час 12 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів, а також у службових приміщеннях районного управління освіти правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію щодо незаконного працевлаштування та банківські картки ухилянтів.

Директору ліцею вручили підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають – правоохоронці встановлюють можливу причетність до схеми посадовців районного управління освіти.