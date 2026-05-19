У Харкові чоловік ножем поранив товариша по чарці – поліція

Підозру отримав чоловік, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.

Подія сталася днями в Індустріальному районі по бульвару Івана Каркача, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«У результаті конфлікту під час спільного вживання алкоголю один із чоловіків завдав знайомому ножового поранення. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу», – розповіли правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Ним виявився 41-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зазначили у поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 умисне (тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

