У Харкові чоловік ножем поранив товариша по чарці – поліція
Підозру отримав чоловік, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.
Подія сталася днями в Індустріальному районі по бульвару Івана Каркача, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«У результаті конфлікту під час спільного вживання алкоголю один із чоловіків завдав знайомому ножового поранення. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу», – розповіли правоохоронці.
Копи затримали фігуранта. Ним виявився 41-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зазначили у поліції.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 умисне (тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові сталося вбивство. Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 травня в одній із квартир у Слобідському районі під час спільного дозвілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант зв’язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 15:20;