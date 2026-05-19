У Харкові чоловік ножем поранив товариша по чарці – поліція

Суспільство 15:20   19.05.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік ножем поранив товариша по чарці – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Підозру отримав чоловік, який, за даними слідства, вдарив ножем знайомого.

Подія сталася днями в Індустріальному районі по бульвару Івана Каркача, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«У результаті конфлікту під час спільного вживання алкоголю один із чоловіків завдав знайомому ножового поранення. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу», – розповіли правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Ним виявився 41-річний чоловік, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зазначили у поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 умисне (тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові сталося вбивство. Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 травня в одній із квартир у Слобідському районі під час спільного дозвілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант зв’язав потерпілу, щоб вона не могла чинити опір, після чого задушив. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру.

Читайте також: На 14 років «сяде» житель Харківщини: до чого довели ревнощі

Сьогодні ворог не штурмував на Куп'янщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
19.05.2026, 16:22
