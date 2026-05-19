В Харькове мужчина ножом ранил собутыльника – полиция

Общество 15:20   19.05.2026
Виктория Яковенко
Подозрение получил мужчина, который, по данным следствия, ударил ножом знакомого.

Событие произошло на днях в Индустриальном районе по бульвару Ивана Каркача, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В результате конфликта во время совместного употребления алкоголя один из мужчин нанес знакомому ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали правоохранители.

Копы задержали фигуранта. Им оказался 41-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, отметили в полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 умышленное (тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове произошло убийство. Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 мая в одной из квартир в Слободском районе во время совместного досуга между мужчиной и женщиной возник конфликт, переросший в драку. Фигурант связал потерпевшую, чтобы она не могла сопротивляться, после чего задушил. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении.

Читайте также: На 14 лет «сядет» житель Харьковщины: до чего довела ревность

Новости Харькова — главное 19 мая: удары по городу, фиктивные учителя в лицее
