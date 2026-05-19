Live

Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)

Общество 12:08   19.05.2026
Виктория Яковенко
Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют последствия вражеских ударов по Новобаварскому району, сообщает пресс-служба горсовета.

«Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, а работники КП «Дорремстрой» убирают битое стекло и упорядочивают территорию», — отметили в мэрии.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник сообщила, что в результате «прилетов» двух БпЛА пострадало более 40 частных домов и 10 многоквартирных домов. Повреждены около 350 окон и остекление балконов, 17 кровель, также пострадали сети газоснабжения и электроснабжения.

Напомним, по Новобаварскому району Харькова враг ударил БпЛА после полуночи и утром около 05:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех пострадавших.

Читайте также: Спасателям удалось потушить пожар, который бушевал после утреннего «прилета»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди
Новости Харькова — главное за 19 мая: удары по городу, пострадали люди
19.05.2026, 12:13
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
Обстрел Харькова сегодня: есть пострадавшие, бушуют пожары, ищут людей
19.05.2026, 07:15
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок
19.05.2026, 08:26
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
Гроза, град, шквал: опасная погода надвигается на Харьков и область
18.05.2026, 16:13
Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
19.05.2026, 12:08
РФ попыталась прорваться вблизи Волчанска: почему именно сейчас – Коваленко
РФ попыталась прорваться вблизи Волчанска: почему именно сейчас – Коваленко
19.05.2026, 12:43

Новости по теме:

18.05.2026
Перебои со светом не остановят работу: в Харькове открыли новый центр «1562»
14.05.2026
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
13.05.2026
Ранние овощи подорожали за год на 20%: цены в Харькове
12.05.2026
На жилье для переселенцев Харьков получит более 16 млн грн
12.05.2026
Еще два КП в Харькове получат кредиты: на что пойдут около 50 млн грн


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия вражеских ударов по Новобаварскому району, сообщает пресс-служба горсовета.".