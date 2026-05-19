Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики устраняют последствия вражеских ударов по Новобаварскому району, сообщает пресс-служба горсовета.
«Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают выбитые окна, а работники КП «Дорремстрой» убирают битое стекло и упорядочивают территорию», — отметили в мэрии.
Глава администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник сообщила, что в результате «прилетов» двух БпЛА пострадало более 40 частных домов и 10 многоквартирных домов. Повреждены около 350 окон и остекление балконов, 17 кровель, также пострадали сети газоснабжения и электроснабжения.
Напомним, по Новобаварскому району Харькова враг ударил БпЛА после полуночи и утром около 05:20. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех пострадавших.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, Новобаварский район, новости Харькова, прилет;
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 12:08;