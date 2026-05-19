Серию атак БпЛА пережила ночью Харьковщина: двое погибших, среди них – ребенок

Происшествия 08:26   19.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Харьковской облпрокуратуры, россияне били по Харьковщине БпЛА типа «Герань-2». Под атакой был Харьков и населенные пункты области. 

Около 00:00 беспилотник атаковал предприятие в Новобаварском районе. В 05:10 зафиксировали еще один удар – на этот раз «прилетело» по частному сектору. Повреждены дома, а 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Обстрел Харькова и области 19 мая

Также враг бил по поселку Покотиловка.

«Ориентировочно в 05:20 вражеский беспилотник попал по территории частного домовладения. Повреждены дома, хозяйственные постройки, автомобили. Погибла 69-летняя женщина. Ранение получила 7-летняя девочка. Ее родители подверглись острой реакции на стресс», – пишут правоохранители.

А в поселке Шевченково Купянского района около 02:50 БпЛА ударил по частному сектору – погиб 57-летний мужчина.

