Сегодня 19 мая 2026: какой праздник и день в истории

19 мая в Украине и мире – День семейного врача. В этот день 1051 года во Франции короновали жену короля Генриха I – Анну Ярославну, дочь киевского князя Ярослава Мудрого. В 1125-м умер Владимир Мономах. В 1536-м в Англии казнили Анну Болейн. В 1649-м Англию провозгласили республикой. В 1935-м скончался легендарный Лоуренс Аравийский. В 1962-м Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». В 2005-м Украина присоединилась к Болонскому процессу. В 2022-м начали расселять харьковчан, которые почти три месяца жили в метро. В 2024-м два российских «Искандера» убили людей на базе отдыха в Черкасской Лозовой.

Праздники и памятные даты 19 мая

Третий вторник мая – это День динозавра.

Также сегодня: Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, День майского солнца, День гордости агендеров, День блокнота (День записной книжки), День рождения кубика Рубика.

19 мая в истории

19 мая 1051 года во Франции, в Реймсе, короновали Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I. Подробнее.

19 мая 1125 года умер великий князь киевский Владимир Мономах. Подробнее.

19 мая 1536 года в Англии казнили Анну Болейн, жену короля Генриха VIII. Подробнее.

19 мая 1649 года Англию провозгласили республикой. Это произошло в результате Английской революции и гражданской войны. 30 января 1649 года казнили короля Карла I. Подробнее.

19 мая 1935 года умер Лоуренс Аравийский – герой и знаменитость Первой мировой войны, разведчик и археолог-исследователь. Он получил смертельные травмы в ДТП за несколько дней до этого – пытался избежать столкновения с двумя мальчишками на велосипедах.

Томас Эдвард Лоуренс (как его звали в действительности) сыграл большую роль в организации восстания арабов против Османской империи. Его иногда называют одним из возможных прообразов Джеймса Бонда. Ближним Востоком Лоуренс заинтересовался еще до начала войны. Он изучал архитектуру и археологию и в 1909-м совершил первое путешествие в Сирию и Палестину, которые тогда находились под контролем Османской империи.

«В 1911 году он получил стипендию для участия в экспедиции, проводившей раскопки древнего хеттского поселения на реке Евфрат. Он проработал там три года, а в свободное время путешествовал и учил арабский язык. В 1914 году он исследовал Синай, вблизи границы Аравии, контролируемой Османской империей, и Египта, контролируемого Британией. Карты, созданные Лоуренсом и его соратниками, имели непосредственное стратегическое значение после начала войны между Британией и Османской империей в октябре 1914 года», – пишет проект History.

Знание и понимание Лоуренсом арабского мира было очень полезно для его родины. После начала боевых действий исследователя отправили в Каир офицером разведки. В британском Египте он больше года обрабатывал разведывательную информацию. В 1916-м Лоуренс убедил свое начальство помочь восстанию эмира Мекки Хусейна ибн Али аль-Хашими, которое тот поднял против турок. Лоуренса направили присоединиться к арабской армии сына Хусейна — Фейсала — в качестве офицера связи. В последствии британский разведчик помогал арабским повстанцам эффективно организовать партизанскую войну против Османской империи.

«Он оказался одаренным военным стратегом и пользовался большим уважением среди бедуинов Аравии. В июле 1917 года арабские войска захватили Акабу вблизи Синая и присоединились к британскому маршу на Иерусалим. Лоуренс был произведен в звание подполковника. В ноябре его захватили турки во время разведки в тылу врага в арабской одежде, и он был подвергнут пыткам и сексуальному насилию, прежде чем сбежать. Он вернулся в свою армию, медленно пробиравшуюся на север к Дамаску, который пал в октябре 1918 года», — напоминает History.

Лоуренс мечтал об объединении арабских земель в единое независимое государство, однако это не соответствовало политике британского руководства. По мнению разведчика, британцы лишь усугубляли противоречия между арабскими группами. Так что офицер лично предстал перед королем Георгом V и отказался от предложенных ему медалей. После завершения Первой мировой Лоуренс пытался добиться независимости для арабских стран и произвел впечатление на участников Парижской мирной конференции, появившись там в арабской одежде. Он также написал ставшие очень популярными мемуары «Семь столпов мудрости».

Прижизненная слава не радовала Лоуренса, поэтому он отказался от высоких должностей и вступил в Королевские ВВС, а впоследствии – Королевский танковый корпус под вымышленным именем Т. Э. Шоу (впоследствии, в 1927-м, он официально сменил фамилию на Шоу). На несколько лет ему удалось «исчезнуть с радаров», находясь на британской базе в Индии. В 1929-м Лоуренс-Шоу вернулся в Британию, где работал механиком Королевских ВВС и одновременно занимался творчеством (в частности, сделал английский перевод «Одиссеи» Гомера). В феврале 1935-го Лоуренс ушел в отставку из Королевских ВВС. Он вернулся жить в свой коттедж в Дорсете, и через несколько месяцев попал в смертельную аварию.

19 мая 1962 года Мэрилин Монро исполнила знаменитую песню «Happy Birthday, Mr. President». Подробнее.

19 мая 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу. Подробнее.

19 мая 2022 года харьковчан, которые почти три месяца жили в метро, начали расселять. Подробнее.

19 мая 2024 года российская армия ударила двумя ракетами «Искандер-М» по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая. Погибли семь человек, еще 28 получили ранения. Подробнее.

Церковный праздник 19 мая

19 мая чтят память священномучеников Патрикия, епископа Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день туман, то в лесу вырастут грибы.

Если утром много росы, то будет богатый урожай огурцов.

Если росы мало – будет дождь.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя думать о плохом, плакать и унывать.

Нельзя вредить растениям: рвать листья, топтать траву, ломать ветки, сорить.