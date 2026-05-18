Сегодня 18 мая 2026 года: какой день в истории

18 мая в Украине – День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День резервиста. В мире – День музеев. В 1291-м начался штурм последней крепости крестоносцев на Святой Земле – города Акра. В 1792-м — польско-российская война, известная как Война в защиту Конституции 3 мая. В 1944-м власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. В 1974-м Индия присоединилась к «Клубу ядерных государств». В 2022-м в Харьковской области освободили Дементиевку. Также в этот день в разные годы создали граммофонную пластинку и образ графа Дракулы.

Праздники и памятные даты 18 мая

В мире – Международный день музеев и Международный день вакцины против ВИЧ.

Также сегодня – День отправки электронной поздравительной открытки.

18 мая в истории

18 мая 1291 года начался штурм египетскими мамелюками последней крепости крестоносцев на Святой Земле — города Акра. Подробнее.

18 мая 1792 года российские войска ворвались на территорию Речи Посполитой, начав польско-российскую войну, известную как Война в защиту Конституции 3 мая. Подробнее.

18 мая 1888 года в США изобретатель граммофонной пластинки Эмиль Берлинер впервые продемонстрировал ее публике. Подробнее.

18 мая 1897 года можно считать «Днем рождения графа Дракулы». В этот день вышел роман Брэма Стокера «Дракула». Подробнее.

18 мая 1944 года власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. Подробнее.

18 мая 1974 года Индия присоединилась к «Клубу ядерных государств». Подробнее.

18 мая 1992 года крымские татары Украины впервые отметили День национального траура в память о депортации из Крыма.

18 мая 2004 года во время спуска с горы Макалу погиб украинский альпинист и капитан сборной страны по альпинизму Владислав Терзыул. Подробнее.

18 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении от российских оккупантов села Дементиевка Харьковской области.

Церковный праздник 18 мая

18 мая чтят память святых отцов семи Вселенских Соборов. Подробнее.

Народные приметы

Если луна в облаках – будет дождь.

Если громко каркают вороны – будет дождь.

Если с дуба опадают листья, то год будет неурожайным.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя начинать новые дела или переходить на новую работу.

Нельзя шить.