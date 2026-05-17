Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция

На сайте Харьковского горсовета житель создал петицию с оригинальным предложением.

«Считаю необходимым зарыбить водоемы Харькова для отдыха жителей и гостей города, очистки воды, создания необходимой экосистемы, восстановления некоторых видов рыб и их запасов», — предложил автор петиции Юрий Самофалов.

Запустить рыбу он предложил в реки Харьков и Уды в районе Салтовки и Баварии. Сбор подписей под петицией открыт. Он будет продолжаться еще 86 дней. За первые четыре она набрала 10 голосов.

Отметим, в Харькове постепенно приводят в порядок местные водоемы и зоны отдыха у воды. Так, Харьковзеленстрой недавно отчитался о благоустройстве рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке. Там высадили 20 верб — первый этап озеленения берегов водоема.

«Впоследствии эта локация должна превратиться в настоящий оазис среди города«, — обещают коммунальщики.