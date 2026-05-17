Live

Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция

Общество 19:00   17.05.2026
Оксана Горун
Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция

На сайте Харьковского горсовета житель создал петицию с оригинальным предложением.

«Считаю необходимым зарыбить водоемы Харькова для отдыха жителей и гостей города, очистки воды, создания необходимой экосистемы, восстановления некоторых видов рыб и их запасов», — предложил автор петиции Юрий Самофалов.

Запустить рыбу он предложил в реки Харьков и Уды в районе Салтовки и Баварии. Сбор подписей под петицией открыт. Он будет продолжаться еще 86 дней. За первые четыре она набрала 10 голосов.

Отметим, в Харькове постепенно приводят в порядок местные водоемы и зоны отдыха у воды. Так, Харьковзеленстрой недавно отчитался о благоустройстве рекреационной зоны в Журавлевском гидропарке. Там высадили 20 верб — первый этап озеленения берегов водоема.

«Впоследствии эта локация должна превратиться в настоящий оазис среди города«, — обещают коммунальщики.

Читайте также: Косули, бобры и американские норки – кто живет в Харькове рядом с горожанами

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 мая: освобождение героя Азовстали, удар КАБ
Новости Харькова — главное за 17 мая: освобождение героя Азовстали, удар КАБ
17.05.2026, 18:19
Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ
17.05.2026, 14:00
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
17.05.2026, 17:48
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
17.05.2026, 12:57
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
17.05.2026, 07:09
Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция
Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция
17.05.2026, 19:00

Новости по теме:

17.05.2026
Попал в плен в 25 лет, а вернулся в 29: освободили героя обороны «Азовстали»
17.05.2026
Четыре атаки на Харьковщине с начала суток зафиксировал Генштаб ВСУ
17.05.2026
Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный
17.05.2026
«Не платил за кейтеринг» — военного из Харькова лишили права быть адвокатом
17.05.2026
Как продвигается у РФ создание «буферной зоны» на Харьковщине: данные ГПСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Запустить рыбу в харьковские реки предлагают мэрии — петиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 19:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета житель создал петицию с оригинальным предложением".