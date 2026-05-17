Live

Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный

Общество 15:11   17.05.2026
Оксана Горун
Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный Скриншот

«Боровая — это уже мертвый город«, — заявил на днях командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов. Тем не менее на территории прифронтовой громады еще живут около тысячи людей. 

«Сейчас в громаде остается 1090 человек, из них 750 – на левом берегу. За месяц эвакуировались 75 человек. Массово нет, но потихоньку уезжают. И сегодня утром, после смерти двух женщин (убитых КАБом в селе Подлиман — Ред.), уже два человека эвакуировались. Ситуация непростая. Почти все оставшиеся в громаде люди проживают в частных домах. Там давно, еще с конца лета, нет электро-, газоснабжения, поэтому они живут на генераторах или в тех домах, где есть обычные печки», — рассказал Тертышный в эфире «Суспільного».

В Боровской громаде проводили принудительную эвакуацию семей с детьми. На данный момент, по информации начальника военной администрации, детей здесь не осталось. Больше всего населения, порядка 300 человек,  живет в Песках-Радьковских — на левом берегу Оскола, южнее Боровой.

Читайте также: Почему Путин хватается за ядерную дубинку после провала в Купянске? Обзор

«С левого берега продолжается эвакуация. Я хочу отметить, что нам помогают как военные, так и волонтеры. Как правило, в последнее время военные помогают вывозить людей на правый берег или в Изюм, а туда приезжают волонтеры и затем доставляют людей — либо они в Изюме остаются, либо в другие места. Больше всего людей из нашей громады проживает в городе Изюм – 1700 ВПЛ, далее – это Харьков – 1300 боровчан. По Харьковской области у нас проживает около 4000 человек. Многие люди далеко не уезжают из своих родных мест», — отметил Тертышный.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 17 мая: ночные «прилеты» и смертельный удар КАБ
Новости Харькова — главное за 17 мая: ночные «прилеты» и смертельный удар КАБ
17.05.2026, 10:17
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)
17.05.2026, 12:57
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
17.05.2026, 07:09
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
17.05.2026, 10:35
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
17.05.2026, 09:44
Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный
Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный
17.05.2026, 15:11

Новости по теме:

14.05.2026
«Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол
25.03.2026
Что происходит на Боровском и Лиманском направлениях: анализ Машовца
15.03.2026
Операторы российского центра БпЛА «Рубинкон» атакуют ВСУ под Купянском – ISW
03.03.2026
В Боровой разбили школу: враг бомбил ее уже второй раз
26.02.2026
«Не будут жалеть никаких ресурсов»: как действуют россияне в районе Боровой


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 15:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Боровая — это уже мертвый город», — заявил на днях командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов. Но на территории прифронтовой громады еще живут около тысячи людей".