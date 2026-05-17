Эвакуация из Боровой: куда выезжают люди, рассказал начальник ВА Тертышный

«Боровая — это уже мертвый город«, — заявил на днях командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов. Тем не менее на территории прифронтовой громады еще живут около тысячи людей.

«Сейчас в громаде остается 1090 человек, из них 750 – на левом берегу. За месяц эвакуировались 75 человек. Массово нет, но потихоньку уезжают. И сегодня утром, после смерти двух женщин (убитых КАБом в селе Подлиман — Ред.), уже два человека эвакуировались. Ситуация непростая. Почти все оставшиеся в громаде люди проживают в частных домах. Там давно, еще с конца лета, нет электро-, газоснабжения, поэтому они живут на генераторах или в тех домах, где есть обычные печки», — рассказал Тертышный в эфире «Суспільного».

В Боровской громаде проводили принудительную эвакуацию семей с детьми. На данный момент, по информации начальника военной администрации, детей здесь не осталось. Больше всего населения, порядка 300 человек, живет в Песках-Радьковских — на левом берегу Оскола, южнее Боровой.

«С левого берега продолжается эвакуация. Я хочу отметить, что нам помогают как военные, так и волонтеры. Как правило, в последнее время военные помогают вывозить людей на правый берег или в Изюм, а туда приезжают волонтеры и затем доставляют людей — либо они в Изюме остаются, либо в другие места. Больше всего людей из нашей громады проживает в городе Изюм – 1700 ВПЛ, далее – это Харьков – 1300 боровчан. По Харьковской области у нас проживает около 4000 человек. Многие люди далеко не уезжают из своих родных мест», — отметил Тертышный.