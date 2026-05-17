Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях

Российские «Шахеды» ночью с 16 на 17 мая атаковали Харьков. «Прилеты» — в нескольких районах города.

В Салтовском районе БпЛа ударил возле многоэтажек, проинформировал мэр Харькова.

«В результате попадания вражеского «шахеда» произошло возгорание семи автомобилей. Еще около десяти автомобилей получили повреждения. В окрестных многоэтажных домах взрывной волной повреждено остекление окон. Также получила повреждения электросеть уличного освещения», — уточнил Терехов.

В Киевском районе упали обломки сбитого дрона. В Холодногорском возник пожар, в результате падения обломков выбиты окна в многоэтажном доме. Также «прилет» был в Основянском районе. Уже под утро — в Шевченковском. Информации о пострадавших не поступало.

«Спасибо силам ПВО, которые этой ночью уничтожили значительную часть вражеских БпЛА, летевших на Харьков», — подчеркнул мэр.