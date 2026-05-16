Будет опасно: в воскресенье в Харькове и области — ливни, гроза, град и шквалы
В воскресенье, 17 мая, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Утром и днём прогнозируют грозу, сильный дождь, град и порывы ветра 15–20 м/с.
Об этом сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Жителей призывают быть осторожными, избегать пребывания вблизи старых и некрепких конструкций, деревьев и линий электропередачи. Во время непогоды лучше оставаться в помещении.
- • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 14:42;