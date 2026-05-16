Будет опасно: в воскресенье в Харькове и области — ливни, гроза, град и шквалы

В воскресенье, 17 мая, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Утром и днём прогнозируют грозу, сильный дождь, град и порывы ветра 15–20 м/с.

Об этом сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Жителей призывают быть осторожными, избегать пребывания вблизи старых и некрепких конструкций, деревьев и линий электропередачи. Во время непогоды лучше оставаться в помещении.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», коммунальщики готовят к запуску два фонтана в Саржином яру – «Облачко» и «Змейку». Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» провели комплексную проверку оборудования, в частности, прочистили форсунки, заменили насос и настроили электронику.