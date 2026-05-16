Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ
Двенадцать российских атак зафиксировал на Харьковщине в течение минувших суток Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Избицкого, Терновой, Нововасильевки и в районах Старицы, Лимана, Синельниково и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Кондрашовки и Радьковки.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также обезврежены два танка, пять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, один самолет, девять наземных робототехнических комплексов, 1865 беспилотных летательных аппаратов, 253 единицы автомобильной и семь единиц спецтехники.
- • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 10:11;