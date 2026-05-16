Live

Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ

Фронт 10:11   16.05.2026
Елена Нагорная
Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ Фото: Генштаб ВСУ

Двенадцать российских атак зафиксировал на Харьковщине в течение минувших суток Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских подразделений в сторону Избицкого, Терновой, Нововасильевки и в районах Старицы, Лимана, Синельниково и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении россияне дважды атаковали в сторону Кондрашовки и Радьковки.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также обезврежены два танка, пять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, один самолет, девять наземных робототехнических комплексов, 1865 беспилотных летательных аппаратов, 253 единицы автомобильной и семь единиц спецтехники.

Читайте также: Ночной террор Харькова продолжился утром — падение БпЛА возле метро «Научная»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ночной террор Харькова продолжился утром — падение БпЛА возле метро «Научная»
Ночной террор Харькова продолжился утром — падение БпЛА возле метро «Научная»
16.05.2026, 09:55
Новости Харькова — главное за 16 мая: «прилеты», не прекращающиеся с ночи
Новости Харькова — главное за 16 мая: «прилеты», не прекращающиеся с ночи
16.05.2026, 09:38
Что атаковали россияне в Харькове и области: утренняя сводка Синегубова (фото)
Что атаковали россияне в Харькове и области: утренняя сводка Синегубова (фото)
16.05.2026, 09:06
«Ночь была очень тяжелой» — Терехов об атаке БпЛА на Харьков (видео)
«Ночь была очень тяжелой» — Терехов об атаке БпЛА на Харьков (видео)
16.05.2026, 08:39
Еще один «прилет» в Харькове — в гаражный кооператив: трое пострадавших
Еще один «прилет» в Харькове — в гаражный кооператив: трое пострадавших
16.05.2026, 09:32
Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ
Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ
16.05.2026, 10:11

Новости по теме:

13.05.2026
Девять раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
11.05.2026
Враг сегодня, 11 мая, не атаковал на Купянщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
10.05.2026
Где шли бои в Харьковской области за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ
09.05.2026
Семь раз атаковала РФ с начала суток на Харьковщине: Генштаб ВСУ на 16:00
09.05.2026
16 раз атаковала РФ на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двенадцать боев на Харьковщине за сутки — где атаковали военные РФ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2026 в 10:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двенадцать российских атак зафиксировал на Харьковщине в течение минувших суток Генштаб ВСУ.".