Где шли бои в Харьковской области за прошедшие сутки – Генштаб ВСУ
Десять боев было за сутки в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции украинских подразделений в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасильевки.
На Купянском направлении россияне атаковали один раз возле Купянска.
Как писала ранее МГ «Объектив», спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что по состоянию на 9 мая «оккупанты стихли» возле Купянска.
• Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 08:21;